В Бежаницком и Дедовичском районах нашли незаконные порох и тротил

В Бежаницком и Дедовичском районах полицейские изъяли у местных жителей незаконно хранившиеся порох и взрывчатое вещество, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Возбуждены уголовные дела.

В деревне Уда Бежаницкого района 22 сентября в доме у 37-летнего местного жителя обнаружен и изъят бездымный порох общей массой 569 граммов. А в Дедовичском районе 27 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий в гараже у дома в деревне Горушка у не работающего мужчины, 1978 года рождения, изъято 189 граммов тротила. Гражданин дал признательные показания. Проводится расследование.