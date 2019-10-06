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Происшествия

За сутки мошенники обобрали жителей области почти на 400 тысяч рублей

6 октября 2019 года, 09:12

Жители Псковской области опять пострадали от действий мошенников. В этот раз их жертвами стали псковичка и великолучанин. Причем псковичка лишилась 365 тысяч рублей. Со счета великолучанина исчезло около 10 тысяч.

Так, 28-летнему великолучанину на мобильный телефон позвонил неизвестный, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Собеседник представился сотрудником службы безопасности известного банка и сообщил, что мошенники пытаются похитить со счета мужчины денежные средства. Чтобы предотвратить перевод владельцу пластиковой карты нужно всего лишь назвать код безопасности из смс, что и сделал житель Псковской области. После разговора со счета мужчины было списано более 10 тысяч рублей. Полицией установлено, что номер телефона звонившего зарегистрирован в Москве, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

Вечером 4 октября неизвестные позвонили 52-летней псковичке с мобильных номеров, зарегистрированных в Москве и Республике Карелии. Звонившие предупредили женщину о том, что с ее счета пытаются перевести деньги. А также предложили это предотвратить и перевести сумму с банковского счета на резервный, где деньги будут в сохранности. В результате диалога женщина лишилась 365 тысяч рублей.

Полиция еще раз призывает жителей региона быть бдительными и не сообщать свои банковские реквизиты, номера карт и коды безопасности неизвестным. Следует помнить, что сотрудники службы безопасности банка никогда не будут требовать от владельца счета подобную информацию. А если вам или вашим близким на мобильный телефон поступил подобный звонок, необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефону 02.


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