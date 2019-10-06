Полицейские изъяли фальшивую пятитысячную купюру

Полицейские изъяли фальшивые деньги в одном из финансовых учреждений Пскова. Пятитысячную купюру с признаками подделки поступила от одного из официантов городского бара, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! - предупреждают в полиции.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.