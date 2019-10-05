Псковский педагог Данил Москаленко стал обладателем спецприза Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019»

На Всероссийском конкурсе «Учитель года России -2019» учитель истории и обществознания Середкинской средней общеобразовательной школы Псковского района Данил Москаленко отмечен специальным призом имени Геннадия Селезнева от «Учительской газеты». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной админстрации.
Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства состоялась 4 октября в Государственном Кремлевском дворце. Специальный приз «За настойчивость в достижении целей» и сертификат на 100 тысяч рублей псковскому педагогу вручил председатель редакционного совета «Учительской газеты» Петр Положевец.
Специальный приз редакция «Учительской газеты» учредила в 2015 году.
Фотография предоставлена редакцией «Учительской газеты».
Даниил Москаленко окончил Псковский государственный университет. Его профессиональный стаж составляет четыре года. За это время он становился лауреатом и победителем целого ряда районных и областных конкурсов педагогического мастерства. В этом году Данил Москаленко стал победителем областного этапа Всероссийского конкурса педагогических достижений «Учитель года России».
В прошлом году учитель истории, обществознания и права лицея № 4 города Пскова Илья Казанцев вошел в число пяти лауреатов Всероссийского конкурса.