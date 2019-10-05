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Общество

Псковский педагог Данил Москаленко стал обладателем спецприза Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019»

5 октября 2019 года, 15:00

На Всероссийском конкурсе «Учитель года России -2019» учитель истории и обществознания Середкинской средней общеобразовательной школы Псковского района Данил Москаленко отмечен специальным призом имени Геннадия Селезнева от «Учительской газеты». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной админстрации.

Псковский педагог Данил Москаленко стал обладателем спецприза Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019»
Специальный приз редакция «Учительской газеты» учредила в 2015 году.
Фотография предоставлена редакцией «Учительской газеты».
Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства состоялась 4 октября в Государственном Кремлевском дворце. Специальный приз «За настойчивость в достижении целей» и сертификат на 100 тысяч рублей псковскому педагогу вручил председатель редакционного совета «Учительской газеты» Петр Положевец.

Даниил Москаленко окончил Псковский государственный университет. Его профессиональный стаж составляет четыре года. За это время он становился лауреатом и победителем целого ряда районных и областных конкурсов педагогического мастерства. В этом году Данил Москаленко стал победителем областного этапа Всероссийского конкурса педагогических достижений «Учитель года России».

В прошлом году учитель истории, обществознания и права лицея № 4 города Пскова Илья Казанцев вошел в число пяти лауреатов Всероссийского конкурса.

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