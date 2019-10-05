Фестиваль ГТО среди муниципальных и государственных служащих пройдет сегодня в Острове

5 октября в 12.00 на стадионе островской школы №7 состоится V Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного комитета по спорту.

Планируется участие 23 команд из городов и районов области, а также команды администрации Псковской области. Примерное количество участников – 150 человек.

Соревнования пройдут по четырем ступеням ВФСК ГТО: VI ступень – 18-29 лет; VII ступень – 30-39 лет; VIII ступень – 40-49 лет; IX ступень – 50-59 лет.

В программу фестиваля входят следующие испытания комплекса ГТО: наклон вперёд стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лёжа на спине, подтягивания на высокой перекладине или рывок гири – у мужчин, отжимания у женщин, а также бег на 2 и 3 километра.