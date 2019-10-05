Александр Котов: От всей души желаю педагогам всех поколений счастья, здоровья и благополучия

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил учителей с профессиональным праздником. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил учителей с профессиональным праздником. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Дорогие учителя, преподаватели, воспитатели и ветераны педагогического труда!
От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Учитель – не просто профессия, это призвание. Без огромной увлечённости своим делом и искренней любви к детям невозможно быть педагогом.
Настоящий учитель отдаёт ученикам не только предусмотренные школьной программой часы занятий, но и вкладывает в своих воспитанников сердце и душу, чтобы научить их быть порядочными, мыслящими и успешными людьми.
Работать учителем нелегко, зачастую это напряжение, нервы, усталость. Важно, чтобы педагог ощущал отдачу от своего труда, чувствовал уважение учеников, получал признание общества и поддержку государства.
От всей души желаю педагогам всех поколений счастья, здоровья и благополучия!