Александр Котов: От всей души желаю педагогам всех поколений счастья, здоровья и благополучия

Дорогие учителя, преподаватели, воспитатели и ветераны педагогического труда!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Учитель – не просто профессия, это призвание. Без огромной увлечённости своим делом и искренней любви к детям невозможно быть педагогом.

Настоящий учитель отдаёт ученикам не только предусмотренные школьной программой часы занятий, но и вкладывает в своих воспитанников сердце и душу, чтобы научить их быть порядочными, мыслящими и успешными людьми.

Работать учителем нелегко, зачастую это напряжение, нервы, усталость. Важно, чтобы педагог ощущал отдачу от своего труда, чувствовал уважение учеников, получал признание общества и поддержку государства.

От всей души желаю педагогам всех поколений счастья, здоровья и благополучия!