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Общество

ГИБДД рекомендует псковичам быть предельно внимательными на дорогах из-за ухудшения погоды

5 октября 2019 года, 10:55

Госавтоинспекция Псковской области призывает автолюбителей быть предельно внимательными и следить за изменением погодных условий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Как показывает практика, с ухудшением погоды на дорогах резко возрастает количество ДТП. Водители слишком часто полагаются на свои силы и технические возможности своего автомобиля. В связи с этим Госавтоинспекция региона призывает всех автолюбителей быть особенно осторожными при ухудшении погодных условий: снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, избегать рискованных обгонов и выездов на встречную полосу движения.

Пешеходам также необходимо помнить о мерах безопасности: переходить дорогу нужно только в установленных местах и обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.

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