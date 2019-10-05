ГИБДД рекомендует псковичам быть предельно внимательными на дорогах из-за ухудшения погоды

Госавтоинспекция Псковской области призывает автолюбителей быть предельно внимательными и следить за изменением погодных условий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Как показывает практика, с ухудшением погоды на дорогах резко возрастает количество ДТП. Водители слишком часто полагаются на свои силы и технические возможности своего автомобиля. В связи с этим Госавтоинспекция региона призывает всех автолюбителей быть особенно осторожными при ухудшении погодных условий: снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, избегать рискованных обгонов и выездов на встречную полосу движения.

Пешеходам также необходимо помнить о мерах безопасности: переходить дорогу нужно только в установленных местах и обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.