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Общество

Михаил Ведерников: Благодарю педагогов за ответственный труд и любовь к своему делу

5 октября 2019 года, 09:32

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил учителей за ответственный труд и любовь к детям. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Уважаемые учителя и преподаватели, ветераны педагогического труда! Примите самые искренние поздравления с Днем учителя!

В Псковской области работают почти 10 тысяч педагогов, и от труда каждого зависит квалификация всех наших специалистов, мировоззрение и система ценностей молодого поколения, сохранение наших традиций и культуры.

Мы хорошо понимаем, что в системе образования Псковской области еще многое предстоит сделать: где-то необходим капитальный ремонт, где-то — техническое перевооружение, включая строительство современных спортивных залов, лабораторий и компьютерных классов. Однако у нас уже есть хорошие примеры слаженной работы, которая помогает преобразить образовательную сферу. С 2017 года каждое 1 сентября в Псковской области мы встречаем новой школой. Мы запустили первый «Кванториум» и готовим к открытию второй, открываем «Точки роста», ремонтируем спортивные залы, обновляем фонд школьных библиотек. У нас появились новые возможности мотивации педагогов, а с 2020 года при поддержке Федерации мы запустим программу «Земский учитель». Все это в обозримом будущем позволит качественно изменить условия работы в сфере образования Псковской области, предоставит новые возможности, как учителям, так и школьникам.

Уважаемые педагоги! Искренне благодарю вас за ответственный труд и любовь к своему делу. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, благодарных и талантливых учеников!

Михаил Ведерников: Благодарю педагогов за ответственный труд и любовь к своему делуМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
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