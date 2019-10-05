Михаил Ведерников: Благодарю педагогов за ответственный труд и любовь к своему делу

Уважаемые учителя и преподаватели, ветераны педагогического труда! Примите самые искренние поздравления с Днем учителя!

В Псковской области работают почти 10 тысяч педагогов, и от труда каждого зависит квалификация всех наших специалистов, мировоззрение и система ценностей молодого поколения, сохранение наших традиций и культуры.

Мы хорошо понимаем, что в системе образования Псковской области еще многое предстоит сделать: где-то необходим капитальный ремонт, где-то — техническое перевооружение, включая строительство современных спортивных залов, лабораторий и компьютерных классов. Однако у нас уже есть хорошие примеры слаженной работы, которая помогает преобразить образовательную сферу. С 2017 года каждое 1 сентября в Псковской области мы встречаем новой школой. Мы запустили первый «Кванториум» и готовим к открытию второй, открываем «Точки роста», ремонтируем спортивные залы, обновляем фонд школьных библиотек. У нас появились новые возможности мотивации педагогов, а с 2020 года при поддержке Федерации мы запустим программу «Земский учитель». Все это в обозримом будущем позволит качественно изменить условия работы в сфере образования Псковской области, предоставит новые возможности, как учителям, так и школьникам.

Уважаемые педагоги! Искренне благодарю вас за ответственный труд и любовь к своему делу. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, благодарных и талантливых учеников!