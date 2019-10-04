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Общество

В Пскове продолжают собирать сведения о участниках Великой Отечественной войны для книги «Солдаты Победы»

4 октября 2019 года, 17:03

Продолжается сбор сведений для издания многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы». Один из томов книги будет посвящен псковичам-ветеранам Великой Отечественной войны - тем, кто родился в Пскове, и тем, кто переехал сюда и остался здесь жить, кто внес свой вклад в борьбу с врагом на территории Пскова и его послевоенное восстановление. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псковичей, имеющих какую-либо информацию о родственниках, вернувшихся с фронта или работающих в тылу в годы войны, просят представить имеющиеся документы и фотографии в библиотеку «Родник» имени  Золотцева (Псков улица Труда, дом 20). Задать интересующие вопросы и уточнить информацию можно по телефону: 75-20-52, а также по электронной почте soldatypobedypskov@mail.ru

Все достоверные сведения войдут в очередной том книги «Солдаты Победы», которую планируется издать в 2020 году.

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