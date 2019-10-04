Девять заявок поступило на региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года - 2019»

Продолжается прием заявок на региональный этап V Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года - 2019». Как сообщили «Псковской правде» организаторы конкурса, в настоящий момент на участие в конкурсе подано 9 заявок по направлениям «Здравоохранение», «Образование», «Культура».

Конкурс направлен на выявление и демонстрацию лучших региональных практик поддержки социального предпринимательства и продвижение проектов, которые способствуют решению важных социальных проблем. Его задачи – обмен опытом и масштабирование лучших предпринимательских инициатив в социальной сфере по всей стране, а также повышение престижа социального предпринимательства, популяризация социально ориентированной деятельности.

Победителей будут определять в 10 номинациях по 6 направлениям, которые соответствуют основным национальным проектам, реализуемым в Российской Федерации:

1. Здравоохранение

• Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки

и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

• Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания.

2. Образование

• Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей.

3. Культура

• Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере.

• Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

• Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма.

4. Цифровая экономика

• Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества и людей с ограниченными возможностями здоровья.

• Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации.

5. Экология

• Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии

6. Производительность труда и поддержка занятости

• Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Проекты, заявленные для участия в региональном этапе конкурса, должны реализоваться на территории Псковской области и способствовать достижению позитивных социальных изменений в обществе; содержать инновационный подход к решению социальных проблем; иметь финансово устойчивую бизнес-модель и демонстрировать социальный эффект и результативность – динамику целевых индикаторов и показателей.

К участию в региональном этапе конкурса приглашаются коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в Псковской области

Награждение победителей регионального этапа состоится 22 ноября на Межрегиональном слете социальных предпринимателей в Пскове. Победители федерального отборочного тура конкурса награждаются на Всероссийском мероприятии.

Прием заявок продлится до 15 октября включительно.

Подать заявку можно по ссылке. Организаторы конкурса обращают внимание на процедуру оформления заявки на сайте. Важно, чтобы заявка для участия была заполнена полностью, и в конечном итоге ей был присвоен статус "Закончено".

Дополнительную информацию можно получить в Центре инноваций социальной сферы Псковской области по телефону: 8-911-362-56-37.

Напомним, что в Псковской области региональный этап конкурса проводится в третий раз. Участниками конкурса предыдущих лет стали 23 социальных предпринимателя. В прошлом году на Инвестиционном форуме в Сочи на церемонии чествования лучших социальных предпринимателей Российской Федерации был награжден представитель Псковской области – Алексей Орлов. Его проект по дополнительному образованию детей «Международная школа робототехники, программирования и 3D-печати «РОББО Клуб» стал победителем Всероссийского конкурса проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года – 2018» в специальной номинации.