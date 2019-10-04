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Происшествия

Возбуждены уголовные дела против псковича, который в теплице выращивал коноплю

4 октября 2019 года, 12:12

Задержан пскович, 1969 года рождения, занимавшийся культивированием наркосодержащих растений в специально оборудованной для этих целей теплице. Она находилась в лесополосе в окрестностях города. Изъято 72 куста растений конопли. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Возбуждены уголовные дела против псковича, который в теплице выращивал коноплю
Проводится расследование.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Кроме того, при обыске по месту жительства в областном центре у подозреваемого обнаружены и изъяты части растений конопли, содержащие наркотическое средство, общей массой 1780 граммов, а также 4,9 грамма марихуаны.

В настоящее время возбуждены уголовные дела.

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