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Культура

Завтра в Дедовичском районном Центре досуга разыграют семь телевизионных приставок

4 октября 2019 года, 13:00

В субботу, 5 октября, в Дедовичском районном Центре досуга в рамках акции «Цифровое телевидение в каждый дом» разыграют семь приставок. Мероприятие начнется в 14.00.Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Жители Дедовичского района смогут узнать о переходе муниципального образования с аналогового на цифровое телевизионное вещание и получить консультации по настройке оборудования для просмотра цифрового ТВ. Во время мероприятия будут продемонстрированы передачи, снятые ГТРК «Псков», а также будет дан концерт, на котором выступят обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков, танцевальный ансамбль «Сказ», ансамбль эстрадной песни «Лаванда».

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Для участников акции пройдет розыгрыш семи телевизионных приставок. Две из них предоставлены Администрацией Псковской области, три — Псковским областным радио-телевизионным передающим центром (ОРТПЦ) и две — региональным отделением «Российского союза промышленников и предпринимателей».

Вход на мероприятие свободный.

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