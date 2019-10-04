Завтра в Дедовичском районном Центре досуга разыграют семь телевизионных приставок

В субботу, 5 октября, в Дедовичском районном Центре досуга в рамках акции «Цифровое телевидение в каждый дом» разыграют семь приставок. Мероприятие начнется в 14.00.Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Жители Дедовичского района смогут узнать о переходе муниципального образования с аналогового на цифровое телевизионное вещание и получить консультации по настройке оборудования для просмотра цифрового ТВ. Во время мероприятия будут продемонстрированы передачи, снятые ГТРК «Псков», а также будет дан концерт, на котором выступят обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков, танцевальный ансамбль «Сказ», ансамбль эстрадной песни «Лаванда».