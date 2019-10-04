Несколько премьер покажет в ближайший месяц Псковский театр кукол (ПРОГРАММА)

В новом театральном сезоне Псковский областной театр кукол по традиции представит несколько премьер. Одна из них ждет зрителей уже в конце октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Легендарную историю о приключениях озорного и бойкого мальчика Питера Пэна из удивительной страны Нетландии, где никогда не взрослеют дети, на псковской сцене воплотит известный режиссер из Санкт-Петербурга Андрей Смирнов.

Спектакль поставлен по сказочным повестям Джеймса Мэтью Барри. Для художника-постановщика Елизаветы Ляпушкиной работа над постановкой будет дебютной на профессиональной сцене. Премьеру спектакля «Питер Пэн» можно будет увидеть 26, 27 и 31 октября. Спектакль адресован зрителям от пяти лет и старше.

Остальные постановки октября уже испытаны временем и давно пользуются любовью детской и взрослой аудитории. Так, 5 октября театр приглашает посмотреть старую добрую сказку о большом и сильном, но добродушном Медведе и умной, находчивой девочке «Машенька и Медведь».

6 октября состоится показ спектакля «Любопытный слоненок». В нем зрители вместе с главным героем отправятся в путешествие по джунглям, которые полны не только опасностей, но и новых полезных встреч.

12 октября маленькие зрители узнают, что необходимо предпринять, чтобы ведра послушно несли воду из колодца до избы, а печь ездила сама и возила своего хозяина. Об этом ребятам поведает сам главный герой спектакля «По щучьему велению» Емеля. Спектакль расскажет о том, что за все приходится платить, а чтобы чего-то добиться, нужно усердно трудиться, и никакая магическая сила не способна помочь.

13 октября на сцену Псковского театра кукол шагнут ожившие герои книги «Золотой ключик», и зрители снова переживут вместе с ними удивительные приключения. Этот спектакль - настоящее путешествие в мир лучших книг детства вместе со сказочным библиотекарем, который раскроет зрителям все свои секреты.