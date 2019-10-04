МЧС России сообщило псковичам о запуске обновленной версии официального интернет-портала

По адресу mchs.gov.ru заработала обновленная версия официального интернет-портала МЧС России. Теперь это многоуровневая информационная площадка, адаптированная для удобства пользователей под любое устройство. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Обновленный ресурс направлен на информирование населения о прогнозируемых и возникающих чрезвычайных ситуациях и пожарах, а также на популяризацию культуры безопасности. Так, на главной странице появился блок «Безопасность граждан», который содержит рекомендации и правила поведения при различных ЧС: как вести себя при пожаре, при наводнении, при землетрясении.

С целью определения единых подходов в вопросах работы с гражданами систематизированы соответствующие онлайн-сервисы. Обращения граждан, форма регистрации туристской группы или подачи заявки на декларацию пожарной безопасности находятся в «шапке» новой версии. На портале обеспечена возможность авторизации заявителей через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), обеспечивающей санкционированный доступ участников информационного взаимодействия (граждан-заявителей) к оказанию государственных услуг.

Основной массив материалов сайта разделен по направлениям деятельности Министерства. Важным блоком для юридических лиц является банк документов. Оптимизирована система поиска не только по отдельным рубрикам, но и по всему сайту. Появился удобный сервис для подписки на новости и получения оперативной информации, в ближайшем будущем будет запущена онлайн-форма для аккредитации СМИ на мероприятия ведомства. Действует версия для слабовидящих.

Новый формат портала позволяет пользователям легко ориентироваться на нем. Композиционное решение в том числе обеспечивает легкость в переключении на сайты территориальных органов с любой страницы портала.