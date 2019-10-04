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Общество

Жители Псковской области могут вызвать «цифрового» волонтёра на дом с помощью телефона

4 октября 2019 года, 09:27

В понедельник, 14 октября, Псковская область перейдет на цифровое эфирное вещание, аналоговое телевидение будет отключено. Для того чтобы не остаться без телевидения, псковичей призывают заблаговременно подготовиться к переходу на «цифру». Для этого следует самостоятельно оценить возможности имеющихся телевизоров либо прибегнуть к помощи волонтеров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Получить консультацию по приобретению и подключению необходимого оборудования можно по телефону «горячей линии» 8-800-100-60-11. По этому же телефону можно оставить заявку на приглашение «цифрового» волонтера. Необходимо это сделать до 20 октября.

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За время работы «горячей линии» операторы обработали более тысячи обращений, в том числе более 400 обращений за помощью к волонтерам. Наибольшее количество заявок принято в Пскове. Все они обработаны и распределены.

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