Жители Псковской области могут вызвать «цифрового» волонтёра на дом с помощью телефона

В понедельник, 14 октября, Псковская область перейдет на цифровое эфирное вещание, аналоговое телевидение будет отключено. Для того чтобы не остаться без телевидения, псковичей призывают заблаговременно подготовиться к переходу на «цифру». Для этого следует самостоятельно оценить возможности имеющихся телевизоров либо прибегнуть к помощи волонтеров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Получить консультацию по приобретению и подключению необходимого оборудования можно по телефону «горячей линии» 8-800-100-60-11. По этому же телефону можно оставить заявку на приглашение «цифрового» волонтера. Необходимо это сделать до 20 октября.