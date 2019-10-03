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Общество

Ушел из жизни депутат Псковской городской Думы 5-го и 6-го созывов Виктор Дуля

3 октября 2019 года, 17:55

В четверг, 3 октября, ушел из жизни депутат Псковской городской Думы 5-го и 6-го созывов Виктор Дуля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ушел из жизни депутат Псковской городской Думы 5-го и 6-го созывов Виктор Дуля
Ушел из жизни депутат Псковской городской Думы 5-го и 6-го созывов.
Фото пресс-службы муниципального образования «Город Псков».
Добавим, Виктор Дуля родился 8 ноября 1947 года в поселке Акбулак (Чкаловской) Оренбургской области. В 1970 году окончил Высшее танковое командное училище в Казани по специальности «инженер по эксплуатации бронетанковой техники, автомобилей и тракторов». С 1970 по 1993 год служил на различных должностях в Вооруженных Силах СССР: Группе Советских войск в Германии, Дальневосточном и Северо-Западном военных округах. С 1993 года трудился на различных должностях: начальником полигона города Пскова; инженером в редакции газеты «Псковская правда»; помощником на штатной основе депутата Государственной Думы ФС РФ; советником губернатора Михаила Кузнецова по взаимодействию со СМИ; художником-оформителем в кинотеатре «Смена».

С 1967 года являлся членом Коммунистической партии. В 2010 году был избран депутатом Псковской городской Думы 4-го созыва, а в 2012 году - депутатом Псковской городской Думы 5-го созыва по единому городскому округу. 27 ноября 2014 года досрочно прекратил полномочия в связи с избранием депутатом Псковского областного Собрания, заняв вакантное депутатское место по списку политической партии КПРФ.

Имел 10 государственных наград.

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