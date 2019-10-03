В четверг, 3 октября, ушел из жизни депутат Псковской городской Думы 5-го и 6-го созывов Виктор Дуля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В четверг, 3 октября, ушел из жизни депутат Псковской городской Думы 5-го и 6-го созывов Виктор Дуля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
С 1967 года являлся членом Коммунистической партии. В 2010 году был избран депутатом Псковской городской Думы 4-го созыва, а в 2012 году - депутатом Псковской городской Думы 5-го созыва по единому городскому округу. 27 ноября 2014 года досрочно прекратил полномочия в связи с избранием депутатом Псковского областного Собрания, заняв вакантное депутатское место по списку политической партии КПРФ.
Имел 10 государственных наград.