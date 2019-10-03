В компании «Псковавиа» сменился руководитель, им стал Артём Тарасов

ОАО «Псковавиа» возглавил Артем Тарасов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пост генерального директора авиакомпании занял Артем Тарасов. Ранее он исполнял обязанности первого заместителя гендиректора «Псковавиа».

Артем Тарасов имеет серьезный опыт работы по ведению аэропортовой деятельности и организации авиаперевозок. В разные годы он занимал посты в организациях транспортной сферы, в том числе в различных авиакомпаниях. Таких как ЗАО «ИСТ-ЛАЙН», «Авиакомпания «Сибирь» и другие.