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Общество

В компании «Псковавиа» сменился руководитель, им стал Артём Тарасов

3 октября 2019 года, 16:36

ОАО «Псковавиа» возглавил Артем Тарасов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пост генерального директора авиакомпании занял Артем Тарасов. Ранее он исполнял обязанности первого заместителя гендиректора «Псковавиа».

Артем Тарасов имеет серьезный опыт работы по ведению аэропортовой деятельности и организации авиаперевозок. В разные годы он занимал посты в организациях транспортной сферы, в том числе в различных авиакомпаниях. Таких как ЗАО «ИСТ-ЛАЙН», «Авиакомпания «Сибирь» и другие.

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