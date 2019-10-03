Скончался псковский коммунист Виктор Дуля

На 72 году жизни скончался член Псковского обкома КПРФ Виктор Федорович Дуля.

Виктор Дуля был одним из самых харизматичных псковских коммунистов. Он избирался и депутатом Псковской гордумы и депутатом Псковского областного Собрания. По состоянию здоровья полномочия последнего он себя сложил в ноябре 2019 года.

Свои соболезнования родным и близким Виктора Федоровича высказали его бывшие коллеги по региональному парламенту. "Виктор Фёдорович прожил яркую, полную и насыщенную жизнь. Его добрые дела навсегда останутся в благодарной памяти земляков, всех, кто его знал и ценил", - говорится в некрологе.