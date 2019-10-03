Жителей Дно и Торошино подозревают в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан

В Дно, Псковском и Бежаницком районах несколько человек подозреваются в осуществлении по месту жительства фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, по имеющимся данным, в поселке Красный Луч Бежаницкого района местная жительница, 1962 года рождения, с 29 августа текущего года в доме по Школьному переулку осуществила фиктивную постановку на миграционный учет семи граждан Украины. Она дала признательные показания.

В деревне Торошино Псковского района 28 июня не работающая 27-летняя местная жительница осуществила фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Республики Узбекистан.

А в городе Дно 30 сентября местный житель, 1966 года рождения, в доме по улице Деповской также осуществил фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Республики Азербайджан.

По данным фактам проводятся проверки.