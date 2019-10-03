Трио из Себежа впервые выступит на фестивале «Осень тоже красива» в Неёлово

Более 100 участников соберет 20-й фестиваль «Осень тоже красива» в Неёлово 4 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В концерте примут участие исполнители из 13 районов области, Пскова и Великих Лук.

На праздничном концерте будут представлены все жанры самодеятельного художественного творчества: хореография, художественное чтение, вокал, ансамблевое и хоровое пение.

Впервые прозвучит инструментальная музыка в исполнении трио из Себежа; балалаечника, участника хора ветеранов войны и труда (Дом культуры имени Ленина, Великие Луки) Василия Толстоухова и гармонистов Екатерины Трусовой, Игоря Дворкина и Анатолия Рябцева из Усвят.

Отметим, фестиваль приурочен к Международному Дню пожилого человека и проводится Псковским областным центром народного творчества ежегодно.