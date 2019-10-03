Футбольные мячи и экипировку для спортсменов получила в подарок великолукская школа № 5

Великолукская школа № 5 получит спортивный инвентарь от Российского футбольного союза «Футбол в школе». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Школа получит инвентарь благодаря участию во всероссийском фестивале, участниками которого стали более 160 образовательных организаций из 43 регионов России. На их базе прошли веселые старты, семейные футбольные праздники, соревнования среди классов. По итогам фестиваля великолукская школа получила высокую оценку за организацию мероприятий на своей площадке, а также вошла в число 38 лучших образовательных учреждений.

В подарок школа получит футбольные мячи, экипировку для спортсменов, комплект разметочных фишек и другие спортивные аксессуары. Преподаватели физической культуры получили возможность посетить курсы повышения квалификации в Москве.