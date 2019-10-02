В свежем номере «Комсомолки» вышел первый купон регистрации на «Маленького чемпиона»

В свежем номере газеты «Комсомольская правда – Псков» вышел купон регистрации на спортивный фестиваль «Маленький чемпион». Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы семейного праздника.

Для того, чтобы попасть в число участников фестиваля, нужно вырезать купон с двадцатой страницы и заполнить его. Затем необходимо оплатить регистрационный сбор в 300 рублей и принести купон в редакцию «КП» по адресу: Псков, улица Пароментская, 21/33 («Дом печати»). Здесь на первом этаже в отделе распространения с 10.00 до 17.00 будет ждать кассир, который примет деньги и купон.

Купон можно отправить и другим способом, отсканировав и переслав на почту info@pskovkp.ru. В теме письма укажите «Маленький чемпион_фамилия ребёнка». При онлайн-регистрации реквизиты для оплаты регистрационного взноса придут ответным письмом. Затем, как только ваши деньги поступят на счет, ваш ребёнок попадет в список участников.

Купон для регистрации на забеги будут публиковаться в каждом номере до 6 ноября.