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Политика

Работу народных дружинников обсудят 3 октября в пресс-центре «Псковской правды»

2 октября 2019 года, 16:35

В четверг, 3 октября, в 11.00 в пресс-центре «Псковской правды» начнётся пресс-конференция, темой которой станет работа дружинников.

Каковы результаты работы народных дружин в Псковской области за 9 месяцев? Какие формы поощрения и мотивации предусмотрены для членов народных дружин? Как вступить в народную дружину? Каковы полномочия дружинников при участии в мероприятиях по охране общественного порядка?

На эти и другие вопросы ответят:

- начальник отделения Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области подполковник полиции Корнейчук Ирина Сергеевна;

- заместитель начальника отдела Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области подполковник полиции Иванчук Сергей Федорович;

- командир народной дружины «Завеличье» Ожигин Анатолий Александрович.

Свои вопросы спикерам вы можете задать по телефону (8112) 57-31-23, в официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте в личных сообщениях, в комментариях под этой новостью или прислать его на почту pravda@pravdapskov.ru.

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