Определился подрядчик, который построит детский сад на улице Заслонова в Великих Луках

Определен подрядчик для строительства детского сада на 140 мест на улице Заслонова в городе на Ловати. Им стала организация «Энергогазстроймонтаж». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Стоимость проекта составляет более 107 миллионов рублей. Подрядчику предстоит возвести здание детского сада на 8 групп и подключить его к инженерным сетям. Также планируется благоустройство прилегающей территории и обустройство восьми детских площадок: 4 площадки будут предназначены для ясельных групп, еще 4 – для групп детей от 3-х лет.

Предполагается, что рабочие начнут реализацию проекта с середины октября.