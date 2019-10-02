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Общество

Определился подрядчик, который построит детский сад на улице Заслонова в Великих Луках

2 октября 2019 года, 17:00

Определен подрядчик для строительства детского сада на 140 мест на улице Заслонова в городе на Ловати. Им стала организация «Энергогазстроймонтаж». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Стоимость проекта составляет более 107 миллионов рублей. Подрядчику предстоит возвести здание детского сада на 8 групп и подключить его к инженерным сетям. Также планируется благоустройство прилегающей территории и обустройство восьми детских площадок: 4 площадки будут предназначены для ясельных групп, еще 4 – для групп детей от 3-х лет.

Предполагается, что рабочие начнут реализацию проекта с середины октября.

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