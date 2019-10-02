Новые пианино, гусли и барабаны получил Псковский областной колледж искусств

Псковский областной колледж искусств получил новые музыкальные инструменты по национальному проекту «Культура», среди которых: пианино, рояль, гусли, балалайка, барабаны, баритон, кларнет, тромбон и многое другое. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного комитета по культуре.

Помимо новых музыкальных инструментов колледж получил мебель, магнитно—маркерные доски, оборудование для библиотеки, а также новые учебно-методические пособия. В целом финансирование составило около 10,5 миллионов рублей.

Кроме того, по решению главы региона учреждению выделят 32 миллиона рублей. Деньги направят на замену окон, ремонт спортзала, косметический ремонт помещений.