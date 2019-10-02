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Общество

Стало известно, сколько пассажиров за год воспользовались авиарейсом «Москва – Псков – Москва»

2 октября 2019 года, 13:00

За год авиарейсом «Москва – Псков – Москва» воспользовались более 21 тысячи пассажиров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Маршрут обслуживают отечественные самолеты «Сухой Суперджет 100». За год они совершили 264 вылета. Средняя наполняемость каждого рейса составляет 83%.

С начала сентября самолеты авиакомпании «Азимут» перешли на зимний период обслуживания, из-за чего изменилось время отправления рейсов. Они будут совершаться по-прежнему три раза в неделю: понедельник, среда, суббота. Из столицы самолет вылетает в 10.40 и прибывает в Псков в 12.05. В обратном направлении борт вылетает в 13.25 и приземляется в Москве через 1 час 20 минут. Минимальная стоимость билета — 1 тысяча 180 рублей.

Напомним, первый рейс из столицы после восстановления авиасообщения приземлился в Пскове ровно год назад.

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