Утром 5 октября в центре Пскова развернётся крупная продовольственная ярмарка

Более 300 заявок подано на участие в областной продовольственной ярмарке «Осень - 2019», которая пройдёт в Пскове 5 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Местами ее проведения определены Октябрьская площадь, Октябрьский проспект до пересечения с улицей Некрасова и улица Советская от площади Ленина до пересечения с Детской.

Ярмарка будет работать с шести утра до пяти вечера.

В местах проведения ярмарки будет запрещена стоянка автомобилей с 20.00 4 октября до 17.00 5 октября и ограничено движение транспорта с 06.00 до 17.00 5 октября.

Участниками ярмарки станут сельхозпроизводители из Псковской области, Санкт-Петербурга, Новгородской и Смоленской областей.