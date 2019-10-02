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Происшествия

Школьники пытались угнать «Фольксваген Гольф» в Великих Луках, чтобы покататься

2 октября 2019 года, 11:51

В среду, 2 октября, в Великих Луках стражи порядка задержали на месте происшествия четверых парней, которые пытались угнать чужой автомобиль. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.ъ

Около двух часов ночи экипаж ГИБДД, двигаясь по улице Маршала Жукова, обратил внимание, что группа молодых людей откатывает от дома «Фольксваген Гольф». Всех четверых великолучан, 2000, 2002 и 2003 годов рождения, задержали на месте. Трое из них – учащиеся.

Выяснилось, что машина принадлежит 55-летней местной жительнице. А подозреваемые, по имеющимся предварительным данным, решили воспользоваться чужой легковушкой, чтобы прокатиться.

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