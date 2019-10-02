Псковские автобусы «двойка», «пятёрка» и «восьмёрка» изменят схему движения до 4 октября

Со 2 по 4 октября изменится схема движения автобусов №№2, 5, 8, 8А в связи с ремонтными работами на пересечении улиц Максима Горького и Конной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Автобусы маршрутов №№ 5, 8, 8А, 19 с площади Ленина следуют по Рижскому проспекту с поворотом на улицы Народную, Розы Люксембург с выездом на Максима Горького и далее по маршрутам.

Автобусы маршрута № 2 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту с поворотом на улицы Народную, Розы Люксембург с выездом на Максима Горького и далее по маршруту.

Остановка «Центральная городская библиотека» упраздняется.