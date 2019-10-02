Два «серебра» привезли из Крыма псковские гребцы Павел Сорин и Максим Бабаджанов

Воспитанники Центра спортивной подготовки Псковской области Павел Сорин и Максим Бабаджанов взяли две серебряные медали на чемпионате России по гребле, который прошел в Крыму. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участниками соревнований стали более 80 спортсменов из 11 регионов России.

Псковские гребцы выступали в «двойке» на дистанции 4 километра. В финальном заплыве им удалось показать время 17 минут и 8 секунд. Быстрее оказались лишь спортсмены из Петербурга.

Вторая награда была завоевана в «четверке». Павел Сорин и Максим Бабаджанов вместе с двумя спортсменами из северной столицы завоевали «серебро» на аналогичной дистанции.