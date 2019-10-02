Обратиться с вопросами по переходу на «цифру» жители Псковской области могут даже ночью

Горячая линия по переходу на «цифру» будет работать до 1 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Обращения будут приниматься с 8 утра до 10 вечера. Ночью обращения псковичей будут записаны на автоответчик и обработаны утром следующего дня.

Заявку на помощь волонтеров или специалистов Псковского областного радиотелевизионного передающего центра можно также оставить на этом сайте.

Помощь по настройке оборудования оказывают более 200 добровольцев. К 14 октября их количество будет увеличено. К работе привлекут представителей волонтерских отрядов и учебных учреждений региона. Наибольшая потребность в «цифровых» волонтерах наблюдается в Пскове.