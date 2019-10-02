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Общество

Обратиться с вопросами по переходу на «цифру» жители Псковской области могут даже ночью

2 октября 2019 года, 10:15

Горячая линия по переходу на «цифру» будет работать до 1 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Обращения будут приниматься с 8 утра до 10 вечера. Ночью обращения псковичей будут записаны на автоответчик и обработаны утром следующего дня.

Заявку на помощь волонтеров или специалистов Псковского областного радиотелевизионного передающего центра можно также оставить на этом сайте.

Помощь по настройке оборудования оказывают более 200 добровольцев. К 14 октября их количество будет увеличено. К работе привлекут представителей волонтерских отрядов и учебных учреждений региона. Наибольшая потребность в «цифровых» волонтерах наблюдается в Пскове.

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Отметим, что на предоставление компенсаций за покупку цифровых приставок заложено 5 миллионов рублей, выплаты уже получили более 600 семей.

Кроме того, малообеспеченные семьи, которые живут на территориях, не попадающих под покрытие цифрового телесигнала, смогут возместить средства за покупку спутникового оборудования и его установку (до 6 тысяч рублей).

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