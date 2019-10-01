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Общество

Три аппарата УЗИ последнего поколения поступили в Псковскую областную больницу

1 октября 2019 года, 15:52

Три аппарата УЗИ последнего поколения поступили в Псковскую областную больницу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Стоимость аппаратов УЗИ составила более 36 млн рублей, велоэргометр — более 500 тыс рублей. Оборудование приобретено на средства федерального бюджета в рамках подпрограммы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В ее рамках больница в ближайшее время получит и ангиографическую систему — аппарат для комплексной оценки состояния сосудов (артерий, вен, капилляров, лимфатических сосудов) и проведения стентирования. В настоящее время ведется подготовка помещения для установки оборудования.

Ранее по подпрограмме «Борьба с онкологическими заболеваниями» Псковская областная клиническая больница получила семь хирургических мониторов общей стоимостью более 2,7 млн рублей.

Всего в этом году из консолидированного бюджета Псковской области на приобретение медицинского оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будет направлено более 750 млн рублей.

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