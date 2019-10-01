Около 300 новобранцев от Пскова пойдут служить в армию в осенний призыв

Во вторник, 1 октября, начался осенний призыв. Традиционно он продлится три месяца и завершится 31 декабря. Этой осенью с территории города будут призваны и отправлены в Вооруженные силы Российской Федерации порядка 300 новобранцев, сообщили «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Молодые псковичи, достигшие 18-летнего возраста, начинают получать повестки, обязывающие их явиться на медицинское освидетельствование и пройти профессиональный психологический отбор.

Призывникам, годным к службе, будет выдана форма, предметы индивидуального пользования, электронная карта со всеми данными, включая дактилоскопию. По месту службы новобранцы получают трехразовое питание с рационом трех видов.

Напомним, набор в армию в России осуществляется дважды в год - осенью и весной.