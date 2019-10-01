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Общество

Эксперт рассказала, кому в Псковской области нельзя делать прививку от гриппа

1 октября 2019 года, 12:55

Кому обязательно нужна прививка от гриппа, а кому противопоказана, рассказала на конференции в пресс-центре «Псковской правды» заместитель председателя Комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

Спикер объяснила, что особенно важно прививаться лицам старше 60 лет, дошкольникам и школьникам, всем часто болеющим ОРВИ, людям, которые страдают хроническими соматическими заболеваниями — в том числе болезнями и пороками развития сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, сахарным диабетом, врожденным или приобретенным иммунодефицитом, хроническим заболеванием почек.

«Грипп — заболевание тяжелое, но не смертельное. Но если гриппом заболевает человек с хронической сердечной недостаточностью или больной онкологией, или лежачий после инсульта — для этих категорий грипп может стать смертельным», - подчеркнула Надежда Рагозина.

Также нужно прививаться беременным женщинам (для них, как и для детей, применяется вакцина без консерванта). А обязательно тем, кто работает с людьми: работники транспорта, торговли, больницы, военные, полицейские.

Но есть и противопоказания. Так, НЕЛЬЗЯ прививаться от гриппа тем, у кого аллергия на куриный белок или другие компоненты вакцины, у кого уже наблюдалась сильная поствакцинальная реакция (температура выше 40 градусов, отек в месте введения вакцины. При беременности и детям до 18 лет нельзя применять вакцину с консервантом (без — можно и нужно). И не прививают младенцев до полугода.

Бывают и временные противопоказания: это ОРВИ, хронические заболевания в стадии обострения, острые лихорадочные состояние, инфекционные и неинфекционные заболевания.

Напомним, что привиться от гриппа можно в поликлиниках по месту жительства и на выездных ФАПах. Прививка проводится бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт и полис.

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