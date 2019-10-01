Надежда Рагозина: 111 тысяч человек в Псковской области привились от гриппа

О том, как проходит вакцинация от вируса гриппа в Псковской области, рассказала на конференции в пресс-центре «Псковской правды» заместитель председателя Комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина:

«Задачи вакцинации от гриппа — это обеспечить наличие иммунной прослойки. Грипп передается воздушно-капельным путем, и любая вакцинация не даст 100% гарантию, что никто не заболеет. Самое главное, расползется ли вирус гриппа и приведет к эпидемии среди населения, или нет.

Как заметила спикер, чтобы не случилось эпидемии гриппа, должно быть привито не меньше 30% населения. И эти проценты в области достигаются.

«Начало осени — самое время, чтобы сформировался иммунитет, в ноябре и декабре прививаться хуже, в это время люди склонны заболевать ОРВИ, а в это время прививаться нельзя», - подчеркнула Надежда Рагозина.

В Псковскую область уже поступило 183 тысячи доз вакцины для взрослых и 43 200 доз для детей. Эта вакцина Совигрипп — инактивированная гриппозная с консервантом и без него. Привилось 111 031 человек.

Привиться можно в поликлиниках по месту жительства — в доврачебно-привиочных кабинетах, в кабинет дежурного терапевта или в отделении профилактики, при себе иметь паспорт и полис. Также выезжают ФАПы — например, в Пскове ФАП стоит на «Маяке» с 10:00 до 15:00 с понедельника по пятницу, в субботу с 10:00 до 15:00, в воскресенье с 10:00 до 14:00. При себе обязательно нужно иметь паспорт и желательно — полис. Прививка от гриппа — бесплатная!