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Политика

Наталья Мельникова пожелала ветеранам крепкого здоровья и душевного спокойствия

1 октября 2019 года, 11:42

Депутат Псковского областного Собрания депутатов, управляющий Отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова поздравила жителей региона с Днём пожилого человека.

Сердечно поздравляю вас с Международным Днем пожилого человека!

Ежедневно в наши клиентские службы приходят сотни пожилых граждан – пенсионеров, федеральных льготников, получателей социальных выплат, и повышение качества обслуживания, защита прав людей старшего поколения являются приоритетными задачами для органов Пенсионного фонда РФ.

Уважаемые ветераны!

Несмотря на возраст, многие из вас продолжают трудиться, вносить вклад в воспитание молодежи, заниматься общественной деятельностью. Воля, энергия, активная гражданская позициям и человечность, свойственные вам, являются ярким примером и положительным опытом для молодых.

Этот праздник – прекрасная возможность выразить в ваш адрес глубокое уважение и почтение, которые вы заслужили своим трудом и жизненной мудростью.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей, счастья вам и благополучия!

Наталья Мельникова пожелала ветеранам крепкого здоровья и душевного спокойствияНаталья Мельникова,
управляющий Отделением ПФР по Псковской области 
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