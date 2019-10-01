Наталья Мельникова пожелала ветеранам крепкого здоровья и душевного спокойствия

Сердечно поздравляю вас с Международным Днем пожилого человека!

Ежедневно в наши клиентские службы приходят сотни пожилых граждан – пенсионеров, федеральных льготников, получателей социальных выплат, и повышение качества обслуживания, защита прав людей старшего поколения являются приоритетными задачами для органов Пенсионного фонда РФ.

Уважаемые ветераны!

Несмотря на возраст, многие из вас продолжают трудиться, вносить вклад в воспитание молодежи, заниматься общественной деятельностью. Воля, энергия, активная гражданская позициям и человечность, свойственные вам, являются ярким примером и положительным опытом для молодых.

Этот праздник – прекрасная возможность выразить в ваш адрес глубокое уважение и почтение, которые вы заслужили своим трудом и жизненной мудростью.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей, счастья вам и благополучия!