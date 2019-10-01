Следователи допросили Псковского депутата Ульяну Михайлову в качестве подозреваемой

В понедельник, 30 сентября, следователи допросили депутата Псковского областного Собрания депутатов Ульяну Михайлову в качестве подозреваемой по уголовному делу о присвоении и растрате денег Псковского облсовпрофа при оформлении своих частных поездок сопредельный регион как служебные командировки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Подозреваемая не смогла сообщить следствию убедительные данные, что фигурирующие в деле поездки в Санкт-Петербург, оформленные как командировки, носили служебный характер.

Озвученные в СМИ фамилии известных людей, с которыми якобы встречалась подследственная в определенные даты, относятся к периоду, который не является предметом расследования.