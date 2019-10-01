Великолучанин хотел купить автокресло в интернете и лишился 10 тысяч рублей

Великолучанина обманули при покупке автомобильного кресла через интернет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 33-летний житель города на Ловати 21 сентября заинтересовался в сети объявлением о продаже спортивного автокресла для иномарки. Он созвонился с продавцом и договорился о покупке. На указанные реквизиты житель Великих Лук перевел 10 тысяч рублей. Мужчине пообещали, что кресло доставят транспортной компанией.

Однако, на сайте этой компании горожанин так и не нашел своего заказа, после чего обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.