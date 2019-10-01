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Общество

Приют для бездомных животных «Лесопилка» приглашает псковичей на концерт и чаепитие

1 октября 2019 года, 11:00

Приют для бездомных животных «Лесопилка» (Псков, улица Новгородская, дом 7) приглашает псковичей на День открытых дверей, который состоится 5 октября. Начало в 12.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Для гостей подготовили концерт, выступление спортсменов клуба собаководства, познавательный лекторий о животных, мастер-класс по анималистике под руководством художников студии «Полосатый кот», квест для гостей по территории «Лесопилки», флешмоб. Завершится мероприятие совместным чаепитием.

Отметим, что День открытых дверей в «Лесопилке» пройдет уже в третий раз. Это отличная возможность посмотреть, как работает приют, познакомиться с его сотрудниками и питомцами, поговорить с постоянными волонтерами и возможно даже присоединиться к ним.

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