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Общество

Михаил Ведерников – Валентину Курбатову: Очень ценю наши редкие, но душевные беседы

1 октября 2019 года, 10:40

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с 80-летием известного российского литературоведа и прозаика Валентина Курбатова.

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Публикация от Михаил Ведерников (@m.v_007)

«Вместе с нашим Владыкой Тихоном с большим удовольствием поздравили выдающегося литературного критика Валентина Яковлевича Курбатова с 80-летием», - написал глава региона на своей официальной страничке в «Инстаграм».

Михаил Ведерников отметил неоценимый вклад юбиляра в развитие российского литературоведения, чья публицистика и проза нашла признание тысяч читателей.

«Очень ценю сложившиеся отношения и наши редкие, но очень душевные, глубокие и интересные беседы. Желаю здоровья, долголетия, неиссякаемого источника вдохновения и творческой энергии на благо русской культуры!», - заключил губернатор.

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