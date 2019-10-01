Михаил Ведерников – Валентину Курбатову: Очень ценю наши редкие, но душевные беседы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с 80-летием известного российского литературоведа и прозаика Валентина Курбатова.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с 80-летием известного российского литературоведа и прозаика Валентина Курбатова.
Михаил Ведерников отметил неоценимый вклад юбиляра в развитие российского литературоведения, чья публицистика и проза нашла признание тысяч читателей.
«Очень ценю сложившиеся отношения и наши редкие, но очень душевные, глубокие и интересные беседы. Желаю здоровья, долголетия, неиссякаемого источника вдохновения и творческой энергии на благо русской культуры!», - заключил губернатор.