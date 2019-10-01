Псково-Печерский монастырь попал в десятку самых популярных святынь для паломничества

Псково-Печерский монастырь вошёл в десятку самых посещаемых святынь России, сообщает Tvil.ru.

Самыми интересными православными Святынями, куда хочется возвращаться снова и снова, туристы-паломники также назвали Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области (24,49%), Валаамский монастырь в Республике Карелия (18,37%) и Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде (12,24%).

Меньше всего голосов в опросе про самые популярные православные монастыри для паломников набрали Князе-Владимирский монастырь в Иркутске (4,08%) и Пустынь Феодосия Кавказского в Новороссийске (2,04%).

Десять самых популярных монастырей для паломнических поездок по стране:

1. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, 24,49%,

2. Валаамский монастырь в Республике Карелия, 18,37%,

3. Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде, 12,24%,

4-5. Успенский пещерный мужской монастырь в Бахчисарае и Псково-Печерский монастырь в Псковской области, 10,2%,

6-7-8. Белогорский монастырь под Кунгуром в Пермском крае, Новодевичий монастырь в Москве и Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге, 6,12%,

9. Князе-Владимирский монастырь в Иркутске, 4,08%,

10. Пустынь Феодосия Кавказского в Новороссийске, 2,04%.