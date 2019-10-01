МЧС предупреждает жителей Псковской области об усиленном ветре в ближайшие часы

Во вторник, 1 октября, в ближайшие два часа и в течение дня на территории Псковской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).