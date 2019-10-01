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Общество

Михаил Ведерников пожелал пожилым псковичам душевного тепла, домашнего уюта и оптимизма

1 октября 2019 года, 09:59

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с Днём пожилого человека поздравил старшее поколение жителей Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Уважаемые ветераны войны и труда, люди старшего поколения!

Примите искренние поздравления с Международным днём пожилого человека!

Нередко говорят, что возраст определяется нашим внутренним состоянием. Даже в глубоко преклонные годы многие люди сохраняют энергию молодости, её заряд и силу.

Прожитые годы — это не цифра в паспорте, а знания, мудрость, понимание жизни в той степени, которая недоступна юности. Именно поэтому испокон веков в любой культуре к пожилым людям относились с глубоким почтением, осознавая их пользу для общества и отдавая дань уважения проделанной за годы жизни работе.

Порог старости с каждым годом становится всё дальше — уже в прошлом году в Псковской области средняя продолжительность жизни перешагнула за 70 лет. Сегодня благодаря достижениям медицины и информационных технологий пожилые люди активно участвуют в политике, экономике, осваивают новые техники и навыки. Растёт популярность регионального проекта «Университет третьего возраста», курсов компьютерной грамотности, профессиональной переквалификации людей серебряного возраста.

У администрации Псковской области работа с пожилыми людьми — одно из приоритетных направлений деятельности. Мы делаем всё возможное, чтобы окружить вас заботой и вниманием, создать условия для благополучной жизни. И мы рады, что вы с готовностью принимаете новое, остаётесь активными и ответственными гражданами, продолжаете вносить свой вклад в развитие общества.

Это действительно ценно.

Желаю всем вам крепкого здоровья, душевного тепла, домашнего уюта, оптимизма и долголетия!

Михаил Ведерников пожелал пожилым псковичам душевного тепла, домашнего уюта и оптимизмаМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
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