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Общество

На рынке «Маяк» жители Пскова могут сделать бесплатные прививки от гриппа

1 октября 2019 года, 09:57

Псковская городская поликлиника продолжает выездную вакцинацию против гриппа.

Сделать прививки можно по 4 октября с 10.00 до 17.00, 5 октября (в субботу) - с 10.00 до 15.00, 6 октября (воскресенье) - с 10.00 до 14.00 на территории рынка «Маяк» (Рижский проспект, дом 40б) в мобильном ФАПе (государственный номер автобуса - В 862 КР 60). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В поликлинике напомнили, что прививки проводятся бесплатно, и вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Возможна организация прививок по месту работы.

Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.

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