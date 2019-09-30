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Общество

Александр Котов – старшему поколению: Желаю вам крепкого здоровья и активного долголетия

30 сентября 2019 года, 17:35

С Днём пожилого человека поздравил старшее поколение жителей Псковской области председатель Собрания депутатов Александр Котов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём пожилого человека!

Вы наши учителя и наставники. Пережив много трудностей, отдав свои силу на благо страны и общества, вы обрели бесценный жизненный опыт и мудрость. Своим примером, советом, а иногда и просто вовремя сказанным словом поддержки вы помогаете уверенно идти по жизни, приобретать новые знания и умения, становиться лучше и добрее.

Обязанность государства и моральный долг каждого человека – заботиться о старшем поколении, ведь от отношения к пожилым людям, от качества их жизни зависит развитие общества, а значит и наше будущее.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, активного долголетия и радости жизни!

Александр Котов – старшему поколению: Желаю вам крепкого здоровья и активного долголетияАлександр Котов,
председатель Псковского областного Собрания депутатов 
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