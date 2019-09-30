Жители Псковской области задолжали за вывоз мусора более 100 миллионов рублей

«Платежность за услугу по вывозу мусора в Псковской области составляет около 70 %», - сообщил «Псковской правде» директор компании ООО «Экопром» - регионального оператора по обращением с ТКО Сергей Пайст.
По его словам, общая задолженность с учетом юридических и физических лиц перевалила далеко за 100 миллионов рублей.
«Экопром» продолжает разъяснительную работу с должниками за уборку мусора.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Экопром».
К концу этого года мы сделаем рассылку тем, у кого никакого движения по лицевыми счетам не было. Попросим обратиться к нам, при необходимости все, что надо, разъясним.
Сергей Пайст, директор компании ООО «Экопром»Отметим, что по всем вопросам клиенты компании могут обратиться в Центр обслуживания клиентов, который находится в Пскове на улице Льва Толстого, дом 3.
Время работы: с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00). Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.