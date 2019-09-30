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Общество

Жители Псковской области задолжали за вывоз мусора более 100 миллионов рублей

30 сентября 2019 года, 16:55

«Платежность за услугу по вывозу мусора в Псковской области составляет около 70 %», - сообщил «Псковской правде» директор компании ООО «Экопром» - регионального оператора по обращением с ТКО Сергей Пайст.

По его словам, общая задолженность с учетом юридических и физических лиц перевалила далеко за 100 миллионов рублей.

Жители Псковской области задолжали за вывоз мусора более 100 миллионов рублей
«Экопром» продолжает разъяснительную работу с должниками за уборку мусора.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Экопром».

К концу этого года мы сделаем рассылку тем, у кого никакого движения по лицевыми счетам не было. Попросим обратиться к нам, при необходимости все, что надо, разъясним.


Жители Псковской области задолжали за вывоз мусора более 100 миллионов рублейСергей Пайст, директор компании ООО «Экопром»
Отметим, что по всем вопросам клиенты компании могут обратиться в Центр обслуживания клиентов, который находится в Пскове на улице Льва Толстого, дом 3.

Время работы: с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00). Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

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