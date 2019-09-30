Жители Псковской области задолжали за вывоз мусора более 100 миллионов рублей

«Платежность за услугу по вывозу мусора в Псковской области составляет около 70 %», - сообщил «Псковской правде» директор компании ООО «Экопром» - регионального оператора по обращением с ТКО Сергей Пайст.

По его словам, общая задолженность с учетом юридических и физических лиц перевалила далеко за 100 миллионов рублей.