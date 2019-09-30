Кратковременные отключения телерадиосигнала возможны в Псковской области с 30 сентября

На территории Псковской области в период с 30 сентября по 6 октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями.
На территории Псковской области в период с 30 сентября по 6 октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями.
Все отключения трансляции будут проходить по графику, который согласован с вещателями. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за неблагоприятных погодных условий.
В регионе функционирует «горячая линия» (8-800-100-16-11) по вопросам перехода на «цифру», за время работы которой операторы обработали более 1 тыс обращений.