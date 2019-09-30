Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Кратковременные отключения телерадиосигнала возможны в Псковской области с 30 сентября

30 сентября 2019 года, 16:49

На территории Псковской области в период с 30 сентября по 6 октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями.

Кратковременные отключения телерадиосигнала возможны в Псковской области с 30 сентября
В частности, в связи с подготовкой оборудования к переходу региона на цифровое телевещание кратковременные отключения могут быть в Пскове, Лядах (Плюсский район) и Печорах. В этот период на станциях будут проходить профилактические или плановые строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, требующие отключения передающего оборудования.

Все отключения трансляции будут проходить по графику, который согласован с вещателями. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за неблагоприятных погодных условий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
12 вопросов о цифровом ТВ
Напомним, в Псковской области аналоговое телевещание будет отключено 14 октября. В области сформирован штаб по переходу на цифровое телевизионное вещание, заседания которого сейчас проводятся в еженедельном формате. После 1 октября актуальные вопросы с участием Глав муниципалитетов будут обсуждаться ежедневно.

В регионе функционирует «горячая линия» (8-800-100-16-11) по вопросам перехода на «цифру», за время работы которой операторы обработали более 1 тыс обращений.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Первый день октября в Псковской области будет дождливым и прохладным
Александр Котов – старшему поколению: Желаю вам крепкого здоровья и активного долголетия
Жители Псковской области задолжали за вывоз мусора более 100 миллионов рублей
Житель Великолукского района признался в краже планшетного компьютера у таксиста
Завершилось строительство газопровода в деревне Вышгородок Пыталовского района
Сотрудников псковской «Незабудки» наградили в честь 55-летия детского сада
Весной 2020 года в Невельском районе запустят три блочно-модульные газовые котельные
День открытых дверей Банка России прошёл в Пскове и Великих Луках: как это было (ФОТО)
Запах резины и полный газ! – Михаил Ведерников о ралли «Псков Ганзейский»

Комментарии

Авторизация
No comments
Заслуживает уважения, а не насмешек

Общество
26 сентября 09:20

Заслуживает уважения, а не насмешек

В соцсетях поддержали героиню публикации «Псковской правды»
Гид по свалкам

Общество / Экология
26 сентября 10:45

Гид по свалкам

Самые проблемные свалки в области, как дети убирают мусор и можно ли встретить в лесу медведя с чипсами
Тотальная зачистка

Общество / Экология
25 сентября 09:59

Тотальная зачистка

Жители расстаются с хламом, накопленным годами