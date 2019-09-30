Кратковременные отключения телерадиосигнала возможны в Псковской области с 30 сентября

На территории Псковской области в период с 30 сентября по 6 октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями.

В частности, в связи с подготовкой оборудования к переходу региона на цифровое телевещание кратковременные отключения могут быть в Пскове, Лядах (Плюсский район) и Печорах. В этот период на станциях будут проходить профилактические или плановые строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, требующие отключения передающего оборудования. Все отключения трансляции будут проходить по графику, который согласован с вещателями. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за неблагоприятных погодных условий.

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