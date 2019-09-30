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Происшествия

Житель Великолукского района признался в краже планшетного компьютера у таксиста

30 сентября 2019 года, 15:05

В Великолукском районе установили личность мужчины, подозреваемого в краже имущества у водителя такси. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, вечером 27 декабря из салона автомобиля такси по ходу следования с улицы Малышева в Великолукский район был похищен планшетный компьютер, принадлежащий 33-летнему водителю. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Стражи порядка установили подозреваемого в совершении этой кражи. Им оказался безработный, ранее судимый житель района, 1995 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенный планшет изъят. Проводится проверка.

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