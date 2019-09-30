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Общество

Завершилось строительство газопровода в деревне Вышгородок Пыталовского района

30 сентября 2019 года, 14:58

В пыталовской деревне Вышгородок закончилось строительство газопровода. Его протяженность – 4 километра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Работы по подключению блочно-модульной газовой котельной планируют закончить до конца этого года. Запуск намечен на начало 2020 года.

Новая блочно-модульная котельная придет на смену угольной. С запуском нового объекта стабильная подача тепла будет обеспечена к пяти многоквартирным домам, а также к Вышгородецкой основной школе и сельскому дому культуры.

Напомним, что в Невеле также идут активные работы по подключению к газу трех 

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