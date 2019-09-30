Завершилось строительство газопровода в деревне Вышгородок Пыталовского района

В пыталовской деревне Вышгородок закончилось строительство газопровода. Его протяженность – 4 километра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Работы по подключению блочно-модульной газовой котельной планируют закончить до конца этого года. Запуск намечен на начало 2020 года.

Новая блочно-модульная котельная придет на смену угольной. С запуском нового объекта стабильная подача тепла будет обеспечена к пяти многоквартирным домам, а также к Вышгородецкой основной школе и сельскому дому культуры.

Напомним, что в Невеле также идут активные работы по подключению к газу трех