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Общество

Какие судна псковичам нужно снять с регистрации, чтобы не платить лишний налог

30 сентября 2019 года, 03:02

Псковские спасатели опубликовали памятку для жителей региона, владеющих маломерными судами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Чтобы не платить лишний налог, судовладельцам до конца этого года необходимо снять с регистрационного учета суда, которые:

- не подлежат регистрации;

- пришли в негодность;

- гребные суда, в частности, деревянные лодки индивидуальной постройки большинство, которых сгнило или попадает под закон 36-ФЗ от 23 апреля 2012 года.

Данное регистрационное действие проводится во всех подразделениях Центра ГИМС МЧС России по Псковской области.

Адреса и телефоны подразделений:

1. Инспекторское отделение №1: Псков, Завеличенская набережная, дом 1а, тел. 8(8112)569073.

2. Инспекторское отделение №2: Великие Луки, остров Дятлинка. Телефон: 811(53)36318.

3. Инспекторский участок №1: Гдов, деревня Устье. Телефон: 8811(31)21619.

4. Инспекторский участок №2: Опочка, Лабораторный переулок, дом 6. Телефон: 8(81138)23595.

5. Группа регистрационной и экзаменационной работы: Псков, улица Инженерная, дом 94, кабинет 17. Телефон: 8(8112)794977.

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